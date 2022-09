von (pol/cak)

Laut Polizei Karlsruhe soll der 24-Jährige am Samstag gegen 14.15 Uhr im Bereich der neuen Bahnhofsunterführung einer 51-jährigen Frau den Rucksack entreißen haben.Ein Zeuge war darauf aufmerksam geworden und schrie den Angreifer an. Der gab daraufhin sein weiteres Vorhaben auf und entfernte sich, bis er schließlich gegen 14.30 Uhr als Tatverdächtiger festgenommen wurde.

"Derselbe Beschuldigte soll auch am selben Samstag gegen 10.30 Uhr in Eggenstein-Leopoldshafen am Fußweg des Ostrings bei der Haltestelle Schweriner Straße eine 71-jährige Frau körperlich angegangen haben. Darüber hinaus habe er an gleicher Örtlichkeit gegen 10.50 Uhr einem 11-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, worauf der Junge aus der Nase blutete", so die Polizei.

Da smit den weiteren Ermittlungen betraute Kriminalkommissariat Bruchsal schließt nicht aus, dass der Mann am Samstag noch weitere Personen körperlich anging, die bisher noch keine Anzeige erstattet haben. Daher werden mögliche Geschädigte und Zeugen gebeten, sich unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.