Karlsruhe vor 1 Stunde

Versuchter Raub an der Karlsruher Europahalle: 17-Jähriger leicht verletzt

Drei Unbekannte sollen am Sonntag gegen 02 Uhr versucht haben einen 17-Jährigen in der Nähe der Haltestelle Europahalle in Karlsruhe auszurauben und verletzten ihn hierbei leicht. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.