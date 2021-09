vor 43 Minuten Karlsruhe Versuchter Raub: 21-Jährige in der Blücherstraße in Karlsruhe niedergeschlagen

Eine junge Frau ist am Dienstagabend wohl fast einem Raubüberfall in der Karlsruher Weststadt zum Opfer gefallen. Das teilte die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung mit. Demnach soll die Frau von einem Unbekannten einen Schlag auf den Kopf bekommen haben, woraufhin sie zu Boden sank und der Täter ihre Tasche durchwühlte. Der Mann flüchtete anschließend ohne Beute in Richtung Entenfang.