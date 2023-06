Karlsruhe vor 1 Stunde

Versuchter Raub: 17-Jähriger entkommt Angreifern in Weiherfeld-Dammerstock

In Weiherfeld-Dammerstock ist ein 17-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch fast zum Opfer eines Überfalls geworden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Junge konnte sich jedoch zur Wehr setzen und anschließend flüchten.