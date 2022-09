von (pol/cak)

Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie die Frau ohne Vitalzeichen in der gemeinsamen Wohnung und begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Im Zuge dieser Reanimationsmaßnahmen sei es gelungen, den Kreislauf der Geschädigten zu stabilisieren und die Frau in ein Krankenhaus zu bringen. Nach den derzeitigen Ermittlungen ist zu befürchten, dass die Frau aufgrund der Sauerstoffunterversorgung irreversible Schäden davontragen wird.

"Der Ehemann der Geschädigten wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Beschuldigte aufgrund einer psychischen Erkrankung in einem wahnhaften Zustand gehandelt hatte, hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beim zuständigen Ermittlungsrichter den Erlass eines Unterbringungsbefehls in einem psychiatrischen Krankenhaus, beantragt", so Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe in einer gemeinsamen Mitteilung.