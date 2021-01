vor 1 Stunde Karlsruhe Versuchter Ladendiebstahl in Karlsruhe: Jugendlicher verletzt Mitarbeiterin

Am Montag, gegen 19 Uhr, haben drei Jugendliche - darunter ein Mädchen - im Alter von 15 und 17 Jahren versucht, Alkohol aus einem Supermarkt in der Ortenbergstraße zu stehlen. Die Kassiererin hatte daraufhin eine Kollegin verständigt und mit ihr einen der Jugendlichen angesprochen. Als der junge Mann bemerkte, dass die Polizei verständigt worden war, rammte er der einen Mitarbeiterin seinen Ellbogen in den Bauch, woraufhin diese stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Er versuchte daraufhin aus dem Supermarkt zu flüchten, wurde aber von einem Zeugen aufgehalten. Nach Angaben der Polizei musste die Mitarbeiterin in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Jugendlichen wurden kurz darauf von den Polizeibeamten in der Nähe des Supermarktes aufgegriffen.