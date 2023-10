Karlsruhe 24. Oktober 2023, 09:47 Uhr

Versuchter Diebstahl aus Auto - Polizei sucht Zeugen

Beamte des Polizeireviers Ettlingen nahmen in der Nacht auf Samstag, 21. Oktober, in Waldbronn zwei Tatverdächtige fest, nachdem diese sich zuvor offenbar an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatten.