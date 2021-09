vor 13 Stunden Bretten Versuchte Vergewaltigung: Täter wird in Bretten von Zeugen verprügelt

Ein 38-Jähriger soll einer jungen Frau im Kreis Karlsruhe ein Messer an den Hals gehalten und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Er wurde bei seinem Vorhaben allerdings von Zeugen gestört und verprügelt. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Ihm werde versuchte schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.