Gibt es schon wieder oder immer noch Probleme bei der Deutschen Post in Karlsruhe? Nachdem die Post im Oktober 2022 Probleme bei der Briefzustellung in und um Karlsruhe eingestehen musste, scheint es aktuell wieder zu verlängerten Zustellungszeiten zu kommen.

Probleme bei Post-Zustellung in der Oststadt?

Wie ein ka-Reporter aus der Oststadt gegenüber ka-news.de berichtet, habe er in den vergangenen Wochen bemerkt, dass Briefe erst nach mehreren Tagen zugestellt werden. Woher er das wisse? Er nutze die Briefankündigungsapp der Post.

Deutsche Post Briefzentrum in Grünwinkel | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

"An mich adressierte Schreiben werden abfotografiert, wenn sie in den Verteilzentren verarbeitet werden. In letzter Zeit kommt es öfter vor, dass hier ein Brief angekündigt wird, aber erst Tage später ankommt. Zuletzt gab es das im letzten Sommer schon einmal", schreibt er in einer Mail.

Karlsruhe Deutsche Post: Briefe nur jeden 2. Tag - CDU fordert endgültige Lösung Das könnte Sie auch interessieren

Die Probleme im Herbst 2022 führte die Post auf massive Personalprobleme und zahlreiche Corona-Infektionen zurück. "Leider müssen wir Probleme, vor allem in der Briefzustellung, in manchen Regionen Baden-Württembergs einräumen. Grund sind in erster Linie deutlich höhere Personalausfälle aufgrund von Coronainfektionen. Diese höheren Personalausfälle können aufgrund der sehr angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt nur begrenzt durch die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte kompensiert werden", hieß es damals von der Post gegenüber ka-news.de.

Wie ist die Situation aktuell?

Und heute? Auf Anfrage der Redaktion erklärt die Deutsche Post, dass die Zustellung in Karlsruhe mittlerweile stabil laufe. Dies sei vor allem intensiven Personalgewinnungsmaßnahmen zu verdanken.

Im Briefzentrum der Deutschen Post (Archivbild). | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

"Selbstverständlich setzen wir unsere Anstrengungen fort, die Postversorgung der Bevölkerung zuverlässig zu erbringen und möglichst keinen Anlass für Beschwerden zu bieten. Es ist nicht ausschließen, dass es in Einzelfällen witterungs- oder krankheitsbedingt zu kurzfristigen Verzögerungen kommen kann, aber auch für diese Situation sind wir gewappnet", so das schriftliche Statement der Post.

Auch aktuell sei die Post auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, welche sich "ganz unabhängig der persönlichen Situation oder beruflichen Vorerfahrung", bewerben könnte.

Karlsruhe Der Dreh- und Angelpunkt für die "76": So kommen die Karlsruher Briefe in den Kasten und an ihr Ziel Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch könne die Post "als flächendeckender Dienstleister" Unregelmäßigkeiten nicht ausschließen. "Unsere Brief- und Paketzusteller liefern bundesweit regulär jeden Werktag rund 48 Millionen Briefe und rund 6,2 Millionen Pakete aus. Insgesamt stellen wir aktuell mehr als 86 Prozent aller Briefe am nächsten Werktag und erfüllen damit den gesetzlichen Standard", wie es weiter heißt.

TÜV bestätigt Qualität

Dabei würden die Laufzeiten nicht von der Post selbst erhoben, sondern von einer externen, unabhängigen Firma. Der TÜV bestätige regelmäßig, das das Messverfahren und die Ergebnisse korrekt seien.

Karlsruhe Lösung für die Post-Probleme in Karlsruhe? Deutsche Post öffnet neue Filiale in der Rheinstraße Das könnte Sie auch interessieren

Je nach Produkt könne es aber zu unterschiedlichen Laufzeiten kommen. "So gibt es beispielsweise vollbezahlte Briefe die in der Regel einen Tag nach der Einlieferung (bei Beachtung der Einlieferungsschlusszeiten) zugestellt werden." Dabei handle es sich um ein Qualitätsziel und nicht um eine Laufzeitzusage.