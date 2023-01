Stuttgart vor 2 Stunden

Versorgung von minderjährigen Flüchtlingen: Kommunen kommen an ihre Grenzen

Im Gezerre um die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge lädt Sozialminister Manne Lucha (Grüne) einem Bericht zufolge die Spitzen der Kommunalverbände am Dienstag zum Gespräch. Städtetag und Landkreistag hätten dem Minister in den vergangenen Wochen mehrere Brandbriefe geschrieben, berichtete der Südwestrundfunk am Donnerstag.