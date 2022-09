Rheinstetten vor 18 Minuten

Verrückte Begegnung in Rheinstetten: Zeitungsausträgerin trifft auf Kamel

Am frühen Dienstagmorgen konnte eine Zeitungsausträgerin aus Rheinstetten ihren Augen nicht trauen. Als die Frau gegen 3.30 Uhr ihrer Arbeit nachging, begegnete sie einem freilaufenden Kamel. Das Tier spazierte unbeirrt über die Albgaustraße. Das Kamel war nicht das einzige, welches am Dienstag in Rheinstetten unterwegs war. Ein Besitzer konnte schnell gefunden werden