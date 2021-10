Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe informiert hat das vermisste Känguru aus Waghäusel alleine den Weg zurück zu seinen Besitzern gefunden. Diesen fanden das Tier am Samstag wohlbehalten im Stall vor.

Das seit Mittwoch in Waghäusel-Wiesental vermisste Känguru ist wiederaufgetaucht. Die Besitzer konnten am Samstagvormittag ihr Tier wohlbehalten im Gehege feststellen. Wo sich das Känguru in der Zwischenzeit aufgehalten hat und wie es wieder zurückkehrte, ist unklar.