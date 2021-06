Der seit Mittwochvormittag vermisste 66-jährige Mann aus Karlsruhe wurde nach Angaben der Polizei tot in seiner Zweitwohnung in München aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben.

16:01 Mann tot in Münchner Wohnung aufgefunden

Der vermisste Mann aus Karlsruhe wurde am Freitagmittag in einer Wohnung in München tot aufgefunden. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

12:03 66-jähriger Mann vermisst gemeldet

"Bisherige Fahndungsmaßnahmen des zuständigen Fachdezernats der Kriminalpolizei führten bisher zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte an seinem eigentlichen Wohnort München blieben bislang ohne Erfolg", heißt es seitens der Polizei in einer Pressemitteilung.