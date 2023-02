von (pol/cob)

"Es gibt Hinweise darauf, dass er sich derzeit noch im Stadtgebiet Karlsruhe aufhält. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich auf Grund einer Erkrankung in einer hilflosen Lage befindet", so die Polizei in einer entsprechenden Pressemeldung. Er wird wie folgt beschrieben: "Der Vermisste ist 1, 79 Meter groß und von schlanker Statur. Er trägt sein dunkelblondes Haar kurz und zerzaust."

Angehörige halten es für wahrscheinlich, dass sich der Vermisste im Waldgebiet zwischen Geigersberg und Hohenwettersbach aufhält. Eine Nachsuche am Donnerstag, 2. Februar, unter Einsatz eines Polizeihubschraubers verlief ohne Erfolg. Ebenso führten alle weiteren Ermittlungen des zuständigen Fachdezernats der Kriminalpolizei bisher zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666 55 55 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.