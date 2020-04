vor 3 Stunden Karlsruhe Vorverlegt: Wochenmärkte finden am 30. April statt - keine am Feiertag

Am Freitag, 1. Mai, finden keine Wochenmärkte statt. Damit sich Kunden rechtzeitig vor dem Wochenende mit frischem Obst und Gemüse eindecken können, werden die Wochenmärkte in den Stadtteilen Daxlanden, Mühlburg, Neureut, Oberreut, Waldstadt sowie am südstädtischen Werderplatz auf Donnerstag, 30. April, vorverlegt.