Verkehrsunfallflucht in Karlsruher-Weststadt: Lkw Fahrer beschädigt parkendes Auto

Am Dienstag, gegen 15.50 Uhr, fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Yorckstraße in Richtung Kühler Krug. Auf seinem Weg beschädigte er einen geparkten Ford Fiesta. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Laut einer Pressemitteilung der Polizei wird der dabei verursachte Sachschaden auf 8.000 Euro geschätzt

Zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem der Verursacher einen Sachschaden von rund 8.000 Euro angerichtet hat, kam es am vergangenen Donnerstag in der Karlsruher-Weststadt. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer fuhr gegen 15.50 Uhr auf der Yorckstraße vom Weinbrennerplatz kommend in Richtung Kühler Krug.

Hierbei beschädigte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setze er seine Fahrt einfach fort.

Das Polizeirevier Karlsruhe West bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Verursacher machen können, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/666 3611 zu melden.