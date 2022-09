Kronau vor 31 Minuten

Verkehrsunfall bei Langenbrücken: 23-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall nahe Langenbrücken ist am Freitag gegen 06.25 Uhr eine 23-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt worden und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ein an dem Unfall beteiligter 52 Jahre alter Pkw-Fahrer erlitt offenbar leichtere Verletzungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.