von (pol/jeg)

Zwei Leichtverletzte und Totalschaden an beiden Fahrzeugen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 560 ereignete. Dort sei eine 32-Jährige gegen 16.10 Uhr mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Bruchsal unterwegs gewesen, erklärt die Polizei Karlsruhe.

An der Einmündung zur Landesstraße 558 übersah die Fahrerin beim Links-Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen. Beide Verkehrsteilnehmer seien daraufhin zusammengestoßen, so die Polizei. Die Beteiligten trugen dabei nur leichte Verletzungen davon, seien allerdings dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.