Verfolgungsjagd in Karlsruhe: Feuer, Drogen und ein Baum führen zur Festnahme

In der Nach von Freitag, 6. Oktober, auf Samstag, 7. Oktober, ist die Polizei Karlsruhe in eine Verfolgungsjagd mit zwei Männern verwickelt gewesen. Zu einem Ende kam es erst, als die Flüchtenden gegen einen Baum auf einem Grünstreifen krachten - das Auto ging daraufhin in Flammen auf.