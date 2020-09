vor 1 Stunde Karlsruhe/Baden-Baden Verdi-Streik: Am Freitag stehen in Karlsruhe die Bahnen still!

Beschäftigte der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) sind am Freitag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Los geht es nach Verdi-Angaben vom Donnerstag nach dem Schülerverkehr ab 10 Uhr. Die Gewerkschaft will für die rund 8.600 Beschäftigten der acht Betriebe im kommunalen Nahverkehr in Baden-Württemberg unter anderem Entlastungstage, deutlich bessere Überstundenregelungen sowie die Anhebung des Urlaubsgeldes erreichen. Auch in Baden-Baden wird am Freitag gestreikt.