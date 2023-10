Karlsruhe vor 4 Stunden

Verdi-Streik in Karlsruhe: Mitarbeiter von Groß- und Einzelhandel legen ihre Arbeit nieder

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Groß- und Einzelhandel in Baden-Württemberg zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Arbeitsniederlegungen sind an diesem Freitag in mehreren Städten und deren Umgebung geplant, wie der Landesbezirk der Gewerkschaft am frühen Morgen mitteilte. Sie sollten nach Angaben eines Sprechers zwischen sieben und acht Uhr beginnen.