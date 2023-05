Demnach berichteten Zeugen der Polizei von einem Profil eines Heranwachsenden auf den Sozialen Medien. "Aus dem Gesamtkontext heraus konnte eine Gefahrenlage nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei mehrere mögliche Aufenthalts- und Hinwendungsorte des 19-Jährigen überprüfte, unter anderem eine Schule in der Ohiostraße in Karlsruhe", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Beamten konnten mit dem jungen Mann Kontakt aufnehmen und ihn im Bereich des Kanalweges kontrollieren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ergaben keine tatsächlichen Hinweise auf eine strafbare Handlung oder der Vorbereitung einer solchen. Der betroffene 19-Jährige zeigte sich den Beamten gegenüber kooperativ.