Am 26. April ist ein Fahrgast ohne Fahrkarte im ICE zwischen Karlsruhe und Mannheim aufgefallen. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn schloss den Mann daraufhin von der weiteren Fahrt aus. Bei anschließenden polizeilichen Maßnahmen untersuchten die Polizeibeamten das Gepäck des Reisenden.

Es wurden Gegenstände sichergestellt, die offensichtlich nicht dem Mann zuzuordnen waren, erklärt die Bundespolizei in ihrer Mitteilung an die Presse. Offenbar seien in dem untersuchten Rucksack hochwertige Elektroartikel gefunden worden - die der Verdächtige nicht entsperren konnte.

Die Beamten behielten daraufhin die Gegenstände ein, um die Eigentümer zu ermitteln. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen und Diebstahl, so die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.