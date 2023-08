Aktualisierung, 1. August: 10.30 Uhr

Die Ermittlungen zum Vorfall am Montagmittag in der Innenstadt führt aktuell die Kriminalpolizei Karlsruhe. Hintergründe gibt es noch keine. Der Gegenstand ist zur Untersuchung bei den Delaborierungs-Experten in Stuttgart. Die Polizei Karlsruhe will im Laufe des Nachmittags weitere Informationen herausgeben.

Es richtig gewesen, die Polizei zu informieren, so ein Sprecher am Dienstagmorgen gegenüber ka-news.de, eine große Sprengkraft habe der gefundene Gegenstand jedoch nicht gehabt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt und nichts beschädigt.

Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.

Aktualisierung, 31. Juli: 12 Uhr

Die Sperrungen werden aufgehoben. Der Gegenstand stellte sich als nicht gefährlich heraus. Weitere Informationen folgen.

Aktualisierung, 31. Juli: 11.26 Uhr

Bild: Thomas Riedel

Die Delaborierer des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg überprüfen vor Ort den verdächtigen Gegenstand.

Nach ka-news.de-Informationen wurde der verdächtige Gegenstand in einem Briefkasten der Zähringerstraße gefunden.

31. Juli, 10.38 Uhr: Verdächtiger Gegenstand entdeckt

Verdächtiger Gegenstand bei Kreuzung Zähringerstraße/Waldhornstraße am Montag, 31. Juli 2023. | Bild: Thomas Riedel

Ursache ist ein rohrähnliches Objekt auf der Straße, das überprüft werden muss. "Aktuell lässt sich nichts bestätigen, aber es lässt sich auch noch nichts ausschließen", so die Polizei gegenüber ka-news.de. Aus Stuttgart sind entsprechende Fachkräfte angefordert - die den Gegenstand gegebenenfalls entsprechend entschärfen beziehungsweise delaborieren.

Die unmittelbaren Anlieger werden von der Polizei benachrichtigt. Für die Bevölkerung besteht aktuell keine Gefahr!

Für Autofahrer gibt es keine Einschränkungen. Radfahrer und Fußgänger können die Kreuzung Zähringerstraße/Waldhornstraße aktuell nicht passieren.