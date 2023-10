Karlsruhe vor 1 Stunde

Verdächtiger Chatverlauf löst Polizeieinsatz in der Nordweststadt aus

Nicht nur in Durlacher ereignete sich am Dienstag, 10. Oktober, ein größerer Polizeieinsatz. Auch in der Nordweststadt von Karlsruhe waren an dem Tag einige Einsatzkräfte unterwegs. Grund dafür war ein "verdächtiger Chatverlauf" in den Sozialen Medien. Zeugen hatten den Chat bemerkt und sich besorgt an die Polizei gewandt.