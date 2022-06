von (dpa)

VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte der Zeitung: "Wir brauchen dringend mehr Tempo beim Ausbau der Ladeinfrastruktur, auch in Baden-Württemberg. Das zeigt unser Ladenetzranking." Es müssten jetzt alle Beteiligten an einen Tisch. Die Verbraucher müssten verlässlich laden können. Die Erhebung des VDA mit den bundesweiten Zahlen soll nach Angaben einer Sprecherin am Montag veröffentlicht werden.