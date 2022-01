vor 1 Stunde Karlsruhe VBK warnt vor leichtsinnigem Verhalten in Nähe der Oberleitungen auf der Kaiserstraße: "Es fließt noch Strom"

Vor einem Monat wurde der Stadtbahntunnel in Karlsruhe eröffnet. Seitdem fahren elf Tram-und Stadtbahnlinien unterirdisch durch die Karlsruher Innenstadt. Um aktuell die Stabilität der Stromversorgung für den innerstädtischen Bahnverkehr in Karlsruhe zu gewährleisten, fließt derzeit jedoch noch Strom durch die Oberleitungen in der Kaiserstraße – lediglich aufgrund einer Veranstaltung Mitte Dezember 2021 hatten die VBK den Stromfluss temporär abgeschaltet. Die VBK warnen deshalb vor leichtsinnigem Verhalten in der Nähe der Oberleitungen.