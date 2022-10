von (ps/cak)

Hierfür wird die Hertzstraße in diesem Bereich in Fahrtrichtung Entenfang für den Kfz-Verkehr gesperrt. Die Buslinie 70 fährt in diesem Zeitraum auf folgender Umleitungsroute: Von der Haltestelle Hertzstraße biegen die Busse zunächst rechts in die Siemensallee ab und danach links in die Neureuter Straße. Von dort geht es weiter über die Rheinstraße und Lameystraße bis zur Haltstelle Entenfang.

"Die Haltestelle Kärcherstraße (in Fahrtrichtung Entenfang) wird ersatzlos aufgehoben. Ansonsten werden sämtliche Haltestellen auf der Umleitungsstrecke bedient. Die Rückfahrt erfolgt auf dem regulären Fahrweg", so die VBK in einer Pressemitteilung.