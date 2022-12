Karlsruhe vor 1 Stunde

VBK betreibt Bus- und Bahnverkehr bis 2045

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) werden auch die nächsten 22,5 Jahre den Trambahn- und Buslinienverkehr in der Fächerstadt durchführen. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Oberbürgermeister Frank Mentrup überreichte dazu den neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrag für die VBK an Alexander Pischon, Geschäftsführer der VBK, Christian Höglmeier und Stephanie Schulze von der VBK-Geschäftsführung. Den Beschluss für diese Direktvergabe an die VBK hatte der Karlsruher Gemeinderat bereits Ende Juli erteilt. Der öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) tritt am 1. Januar 2023 in Kraft und läuft bis zum 30. Juni 2045.