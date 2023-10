Karlsruhe vor 1 Stunde

Vandalismus-Tour durch Südweststadt: Mann tritt auf Autos und Fahrräder ein

Weil er auf mehrere abgestellte Autos und Fahrräder in der Südweststadt eingetreten haben soll, hat die Polizei Karlsruhe am Samstag, 30. September, an der Kreuzung Roon- und Hirschstraße einen Mann vorläufig festgenommen. Jetzt suchen die Beamten Zeugen und Geschädigte des Vorfalls.