Karlsruhe vor 46 Minuten

Vandalismus in Karlsruher Oststadt: Unbekannte beschädigen mehrere geparkte Fahrzeuge

Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Parkstraße im Karlsruher Stadtteil Oststadt.