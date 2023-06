"Das Gartenbauamt hat alle Maßnahmen in die Wege geleitet den Friedrichsbrunnen gerade bei diesen heißen Temperaturen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu bekommen. Dazu müssen Spezialisten den genauen Schaden begutachten und die notwendigen Ersatzteile beschafft werden", schreibt die Stadt Karlsruhe auf ihren Social-Media-Kanälen.

Bisher könne man noch nicht genau sagen, wann der Brunnen wieder für Abkühlung am Friedrichsplatz sorgen kann. Die Stadt müsse außerdem auch verstärkt die mutwillige Beschädigung vieler anderer Brunnen und Wasserspiele feststellen. Leider gäbe es kaum Möglichkeiten die Anlagen vor Vandalismus zu schützen.