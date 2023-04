Ist ein TikTok-Trend an den Amok-Alarmen schuld? Höchstwahrscheinlich nicht. Denn: Laut eines Berichts der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) zufolge soll der Fehlalarm in der Europäischen Schule in Karlsruhe, der Erich Kästner Realschule und dem Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee infolge eines technischen Defekts ausgelöst worden sein.

Technische Defekte bei allen Schulen

Auf Nachfrage von ka-news.de beim Polizeipräsidium Karlsruhe kann diese Aussage teilweise bestätigt werden.

"Das stand ja bereits damals im Raum, dass es es ein Defekt war. Ob es jedoch weitere Erkenntnisse gibt, kann ich jetzt nicht sagen", erläuterter eine Sprecherin gegenüber ka-news.de. Ob die beiden Systeme des Thomas-Mann-Gymnasiums und der Erich-Kästner-Schule miteinander zusammenhängen, könne sie jedenfalls nicht bestätigen.

Eine andere Polizeisprecherin, die in der BNN zitiert wird, gibt allerdings an, dass die Anlage in der Erich Kästner Realschule noch relativ neu sei. Weitere Wartungsarbeiten seien für die Pfingsferien geplant.

Ob die Wartung in der Europaschule bereits abgeschlossen sind, konnte bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden. Dort ist schon seit 2022 bekannt, dass die Anlage dringend gewartet werden muss. Allerdings hatte die beauftragte Firma den Termin nicht wahrgenommen.