Karlsruhe vor 1 Stunde

Urlaubsreif? Mann versucht Wohnwagen in Karlsruhe-Knielingen zu stehlen

Wie die Polizei mitteilt soll ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch, gegen14.35 Uhr, in der Östlichen Rheinbrückenstraße in Karlsruhe-Knielingen versucht haben, einen am Fahrbahnrand geparkten Wohnanhänger zu entwenden. Dieser ging dem Täter unterwegs wieder verloren, woraufhin der Mann in unbekannte Richtung flüchtete.