Funkelnde Lichter, der Duft von gebrannten Mandeln: Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür! Um die Menschen in besinnliche Stimmung zu versetzen, öffnen ab November deutschlandweit die Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Aber nicht nur in Deutschland ist der Gang zum Weihnachtsmarkt beliebt.

Unsere Nachbarn im schönen Elsass haben ebenfalls einige Weihnachtsmärkte im petto, die man mal besucht haben sollte.

Weihnachtsmarkt Straßburg / Straßbourg - die "Weihnachtshauptstadt"

Um das berühmte Münster herum erstreckt sich die pittoreske Stadt Straßburg. Fest steht: Die Straßburger lieben ihren seit 1570 bestehenden "Marché de Noel" und betiteln ihre Heimat sogar als "Weihnachtshauptstadt". Darum wird bei der Dekoration und bei den Ständen des Straßburger Weihnachtsmarktes auch an nichts gespart: 300 Buden stehen hier parat, um die Gäste willkommen zu heißen. Vor allem der weiße Glühwein ist dort beliebt, zu naschen gibt es zum Beispiel die typischen "Bredele".

Datum: 24. November bis 24. Dezember

Öffnungszeiten: Täglich 11.30 bis 21 Uhr (Am 24. November ab 14 Uhr, am 24. Dezember bis 18 Uhr geöffnet)

Weihnachtsmarkt Wissembourg mit Christkindl-Parade

Zirka 45 Minuten von Karlsruhe entfernt, liegt die Stadt Wissembourg. Dort öffnet an den vier Adventswochenenden der zauberhafte Weihnachtsmarkt mit seinen traditionellen Holzhütten die Pforten. Besonderes Highlight dürfte am letzten Wochenende der Weihnachtsumzug mit Christkind und Hans Trapp sein. Letzterer beruht auf einer historischen Person, die im 15. Jahrhundert lebte und sich im Verlauf der Zeit zu einer wichtigen Persönlichkeit der elsässischen Weihnacht entwickelt hat.

Datum: 24. November bis 17. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 19 Uhr (am 24. November 17 bis 21 Uhr)

Weihnachtsmarkt Colmar: Drittschönster Markt Europas

Das schnuckelige Colmar ist auch ohne Weihnachtsmarkt einen Ausflug wert. Doch wenn erstmal die Buden in Colmar stehen und die Lichter funkeln, dann entsteht der drittschönste Weihnachtsmarkt in Europa, der auf sechs Plätzen stattfindet. Den Titel hat der "Marché de Noel" von den Lesern der Internetseite European Best Destination erhalten. Dazu haben bestimmt auch die Dominikanische Kirche mit ihren großen Glasfenstern und die süßen Fachwerkhäuser im Viertel "petit venice" beigetragen.

Bild: Colmar Tourisme

Datum: 23. November bis 29. Dezember

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt Colmar

Mon. bis Don.: 11 bis 19 Uhr

Fr, Sam, + So: 10 bis 20 Uhr

24. Dezember: 10 Uhr bis 17 Uhr

25. Dezember: 11 Uhr bis 20 Uhr

26. Dezember: 11 Uhr bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt Riquewihr: Märchenhaftes Ambiente

Nicht weniger schön ist das elsässische Riquewihr. Umgeben von Weinreben und einer alten Stadtmauer, zieht das mittelalterliche Städtchen jährlich zig Besucher in seinen Bann. Laut Veranstaltern wird die Architektur durch die Weihnachtsbeleuchtung zusätzlich betont, wodurch der Weihnachtsmarkt in Riquewihr sein "märchenhaftes Ambiente" erhält.

Die Anreise erfolgt am besten über Colmar durch den Shuttle-Bus. Der Vorteil: Der Bus bringt euch auch zu den Weihnachtsmärkten von Ribeauvillé (mittelalterlich!) und Kaysersberg. Perfekt also für einen längeren (Wochenende) Ausflug?

Weihnachtsmarkt Riquewihr | Bild: Vincent Schneider

Datum: 25. November bis 21. Dezember

Öffnungszeiten:

Weihnachtsmarkt Mulhouse: Guter Stoff

Auf dem Place de la Réunion, rund um den Temple Saint-Etienne und auf dem Place des Cordiers entsteht in Mulhouse (Mülhausen) ein weiterer authentisch-elsässischer Weihnachtsmarkt, der jährlich rund 1 Million Besucher anlockt. Nach Colmar und Straßburg ist der "Marché de Noel Mulhouse" der drittgrößte im Elsass. Hier gibt's an 90 gemütlichen "Chalets" neben Glühwein natürlich auch den typischen Flammkuchen und Sauerkraut mit Knepfles zu kaufen.

Eine Besonderheit in Mulhouse: Jedes Jahr wird ein spezieller Stoff extra für die Dekoration des Mulhouser Weihnachtsmarktes hergestellt. Passend, denn Mulhouse verfügt über eine weitreichende Textilgeschichte. Bis 1845 gab es in der Stadt 45 Spinnereien. Daran erinnert heute noch das Stoffdruckmuseum in der Avenue Robert Schuman.

Datum: 24. November bis 27. Dezember

Öffnungszeiten Mulhouse Weihnachtsmarkt