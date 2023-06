Einmal mit dem Schiff quer durch die Karibik - wer reisen möchte à la Traumschiff, der bucht sich eine Kreuzfahrt. Doch wer zum ersten Mal mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, sollte ein paar Dinge beachten. Wir haben Ihnen fünf nützliche Tipps für Ihre erste Kreuzfahrt zusammengestellt.

Zehn Kreuzfahrt-Tipps für Anfänger

Tipp 1: Für die Anreise möglichst viel Zeit einplanen

Wer zum ersten Mal eine Kreuzfahrt bucht, sollte auch die Anreise möglichst entspannt gestalten. Denn das Schiff wird zur angegebenen Uhrzeit ablegen - und im besten Fall auch mit Ihnen. Der Kapitän wird nicht auf einzelne Passagiere warten. Deshalb sollten Sie die Anreisezeit möglichst großzügig planen, um auch wirklich rechtzeitig vor Ort zu sein.

Im besten Fall kommen Sie bereits einen Tag bevor das Schiff losfährt am Ablegeort an und übernachten in einem Hotel. Dann haben Sie am nächsten Tag genug Zeit, um rechtzeitig an den Hafen zu kommen.

Tipp 2: Bordmanifest im Vorfeld ausfüllen

Um eine Kreuzfahrt antreten zu können, muss man im Vorfeld das Bord- beziehungsweise Schiffsmanifest ausfüllen. Dies enthält nämlich persönliche Passagierdaten, die für die Einreise an den Häfen entlang der Route benötigt werden.

Manche Reedereien bieten einen Online-Check-In an, wo Sie bereits im Vorfeld von zu Hause aus den Fragebogen ausfüllen können. Wer in einem Reisebüro gebucht hat, bekommt das Bordmanifest laut seetours.de auch oftmals in Papierform.

Beim Schiffsmanifest wird unter anderem nach einem Notfallkontakt, den Reisepassdaten und auch gesundheitlichen Beeinträchtigungen gefragt.

Tipp 3: Wichtige Unterlagen einscannen und per Mail schicken

Wie bei jeder anderen Reise können auch bei einer Kreuzfahrt wichtige Unterlagen verloren gehen. Scannen Sie deshalb noch vor der Reise Ihren Reisepass und andere wichtige Unterlagen ein und schicken Sie sich diese selbst per Mail. Eine Kopie im Koffer ist zwar immer gut, doch wenn der Koffer verloren geht, haben Sie diese nicht bei sich. Wer sich die Scans per Mail schickt, kann sich ganz einfach in sein Mailpostfach einloggen und bei Verlust die benötigten Dokumente vorzeigen.

Tipp 4: Zwingend an der Seenotrettungsübung teilnehmen

Viele kennen vermutlich am ehesten die Sicherheitseinweisung in Flugzeugen. Doch auch auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es eine solche Unterweisung - die Seenotrettungsübung. Während Sie sonst komplett frei Ihre Freizeit gestalten können, ist diese Übung für alle verpflichtend. Egal ob Sie die Kreuzfahrt zum ersten oder zum 15. Mal machen.

Bei der Seenotrettungsübung geht es nämlich um den Ernstfall. Dort wird Ihnen gezeigt, wie die Rettungsweste richtig angezogen wird, wie Sie sich in einem Evakuierungsfall verhalten müssen und was Sie bei anderweitigen Notfällen zu tun haben.

Tipp 5: Nicht zu viel Zeit an Bord verplanen

Wer zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff ist, wird von der schieren Masse an Freizeitangeboten überwältigt sein. Ob Klamottenläden, Aufführungen, Sportangebote - wer möchte kann sich an Bord seinen ganzen Tag auf See durchtakten.

Unser Tipp: Lassen Sie sich auch Zeit für Entspannung. Denn die Freizeitangebote laufen Ihnen nicht weg. Sie können Sie entweder zu einem anderen Zeitpunkt machen oder auch manchmal im eigenen Schiffsfernsehen ansehen.

