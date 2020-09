vor 4 Stunden Karlsruhe "Urban Gardening" statt parkende Autos: Park(ing) Day kommt wieder nach Karlsruhe

Unter dem Motto "Auf die Plätze, fertig los" findet am Freitag, dem 18. September, erneut der internationale Parking Day in Karlsruhe statt. Das Ziel: Mit verschiedenen kreativen Aktionen auf den Platzverbrauch durch parkende Auto aufmerksam zu machen. 25 Organisationen, verteilt über 17 Standorte, sind an dem Projekt beteiligt und laden zum mitmachen ein. Besonders im Fokus: die Aktionen am Werderplatz, in der Humboltstraße und dem Gutenbergplatz.