Größere Schäden habe es nicht gegeben, sagten Polizeisprecher der betroffenen Gebiete. Im Schwarzwald spülte der starke Regen Geröll auf eine Straße im Harmersbachtal im Landkreis Offenburg. Im Landkreis Böblingen gab es zwei Unfälle wegen Aquaplanings.

Ab Freitag gibt es wieder Sonne

In Stuttgart drang Wasser in die Klett-Passage am Hauptbahnhof ein. Die Feuerwehr war deswegen am Nachmittag im Einsatz, so ein Polizeisprecher. Zudem sei im Stadtteil Freiberg ein Dachfenster zu Bruch gegangen.

Im Zugverkehr kam es in der Region Stuttgart zu Verspätungen und Ausfällen. In Stuttgart-Bad Cannstatt müssten Züge wegen Unwetterschäden auf das S-Bahn-Gleis umgeleitet werden, teilte die Deutsche Bahn auf Twitter mit.

Am Abend und in der Nacht zum Freitag sollen die Gewitter dann aus Baden-Württemberg abziehen, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagte. Der Freitag startet mit viel Sonne und nur lockeren Quellwolken.