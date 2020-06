vor 2 Stunden Stuttgart Starkregen und Gewitter: Unwetter am Wochenende in Baden-Württemberg erwartet

Am Wochenende soll es im Südwesten vermehrt zu Gewittern und teils Starkregen kommen. Am Freitag gebe es zwar noch viel Sonne, im Südschwarzwald können sich jedoch bereits einzelne Gewitter mit Starkregen anbahnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Ansonsten bleibe es meist trocken. Die Temperaturen klettern im nördlichen Rheintal bis auf 29 Grad.