von (pm/jeg)

Passend zur Adventszeit wurde bei PapierFischer in der Karlsruher Innenstadt eine Spendenbox aufgestellt. Diese sollte an die Hanne-Landgraf-Stiftung, welche sich der Kinderarmut in Karlsruhe widmet, feierlich überreicht werden - eigentlich ...

"Eben war sie noch da!"

Laut PapierFischer-Chefin Gabriele Calmbach-Hatz war die Spendenbox gegen Ladenschluss gut gefüllt gewesen, dann kam der Schock: "Eben (am Abend des 15. Dezembers) war sie noch da – und jetzt ist sie weg!" Wie es der Ladendieb allerdings geschafft habe, die gut bewachte Spendendose zu entwenden, ist der Chefin ein Rätsel.

"Wir sind entsetzt und auch traurig, dass wir nun erst einmal mit einer Null-Spende für die Stiftung dastehen", erklärt Calmbach-Hatz, die auch als Botschafterin der Hanne-Landgraf-Stiftung fungiert. Noch ist jedoch nicht alle Hoffnung verloren. Das Team von PapierFischer werde nun bis Heilig Abend eine Spenden-Sonderwoche einlegen, erklärt die Chefin - damit die Box nicht völlig leer bleiben muss.