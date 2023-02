von (pol/cak)

Laut Bundespolizei Karlsruhe überquerte die 25-Jährige verbotenerweise die Gleise von Bahnsteig 1 zu 2. Dabei kam sie ins Stolpern und stürzte im Gleisbereich als gerade der IRE aus Pforzheim einfuhr.

"Der Lokführerbrachte seinen Zug noch rechtzeitig zum Stehen und die Frau kletterte auf den Bahnsteig. Sie verletzte sich aufgrund ihres Sturzes leicht am Handgelenk. Im Anschluss stieg die Frau in einen Zug zum Karlsruher Hauptbahnhof. Sie traf dort auf eine Streife der Bundespolizei, welche bereits über den Sachverhalt informiert war. Für weitere polizeiliche Maßnahmen, begleitete die 25-Jährige die Beamten auf die Dienststelle", so die Bundespolizei in einer Pressemitteilung. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

In diesem Zusammenhang stellt die Bundespolizei klar, dass das Überqueren der Gleise lebensgefährlich ist. In diesem Fall war es das Glück der Frau, das der Zug langsam fuhr und rechtzeitig anhalten konnte. Bei schnelleren Geschwindigkeiten verlängert sich jedoch automatisch der Bremsweg und ein Zug kann nicht ausweichen. Kommt es zum Unfall, enden diese meist tödlich.