Ein nicht ganz ungewöhnlicher Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Samstag, 14 Uhr bis Montag 5.45 Uhr im Karlsruher Stadtteil Dammerstock.

"Ein bislang unbekannter Täter öffnete mit brachialer Gewalt das Vorhängeschloss eines Kühlwagens, der in der Nürnberger Straße abgestellt war. Anschließend entwendete der Dieb die Fleischware aus dem Kühlwagen im Wert von mehreren Tausend Euro", so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Mit seiner Beute verschwand der Täter bislang unerkannt, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-34 11 zu melden.