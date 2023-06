Laut Polizei Karlsruhe hebelte der oder die Täter eine Tür an einem Haus in der Silcherstraße in Grünwinkel auf. Statt Bargeld oder Schmuck entwendeten die Täter dann zwei Küchenmaschinen sowie eine Posaune. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe West unter der Rufnummer 0721/66 63 611 in Verbindung zu setzen.