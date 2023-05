Die kuriose Szene soll sich laut den Aufnahmen am Sonntagmorgen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) abgespielt haben. Zuerst hatten "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" berichtet.

Auf Anfrage, ob die Mitnahme eines Pferdes überhaupt erlaubt sei, verwies die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) auf die Beförderungsbedingungen. «Wichtig ist, dass keine Fahrgäste eingeschränkt oder belästigt werden und auch kein Schaden entsteht», teilte eine Sprecherin am Montag mit. In diesem Fall gelte das auch für das Pferd selbst. Letztendlich liege die Entscheidung jedoch beim Fahrer der Straßenbahn.

Mitgefahren sind der Mann und sein Pferd am Sonntagmorgen jedoch wohl nicht. Ein anderes Video, welches zeitweise in der Instagram-Story der Seite «stuttgarter.meme» hochgeladen war, zeigte, wie der Mann an derselben Haltestelle wieder davon ging.