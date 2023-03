Auch am Montag soll es laut DWD weiter regnen, in mittleren Lagen kommen demnach die Schauer als Schnee vom Himmel. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 Grad im Bergland und 8 Grad im Rheingraben. In der Nacht fallen die Temperaturen mit Tiefstwerten zwischen -1 und -6 Grad unter den Gefrierpunkt, gebietsweise könne es glatt werden.

Am Dienstag scheint zunächst die Sonne, im Tagesverlauf gibt es dann mehr Wolken. Allerdings soll es laut DWD bei Höchstwerten zwischen 4 und 12 Grad trocken bleiben. Am Mittwoch halten sich die Wolken, bei Temperaturen zwischen 10 Grad im Bergland und 17 Grad in Mittelbaden. Etwas Regen sei auch möglich.