Bulach vor 2 Stunden

Unfallverursacher auf der Flucht: Polizei sucht nach dunklem Kombi

Am Donnerstag, 30. März gegen 13.15 Uhr, kam es in Beiertheim-Bulach auf der Pulverhausstraße in Richtung B 36 zu einem Verkehrsunfall. Der vermutliche Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, so die Polizei Karlsruhe.