Karlsruhe vor 1 Stunde

Unfallflucht in Karlsruhe: Alkoholisierte Autofahrerin schlafend an Wohnung angetroffen

In der Nacht zum Donnerstag, den 8. September, hat eine alkoholisierte Autofahrerin einen Unfall in der Stephanienstraße in Karlsruhe verursacht - und dann die Flucht ergriffen. Wie die Polizei berichtet, fanden die Beamten die Frau daraufhin schlafend vor ihrer Wohnung vor.