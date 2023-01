von (pol/jeg)

Wie die Polizei Karlsruhe mitteilt, sei der Radfahrer gegen 18.30 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee in Richtung Süden unterwegs gewesen. Ein bislang unbekannter Autofahrer sei dann an der Einmündung Stettiner Straße nach rechts in die Theodor-Heuss-Allee abgebogen und übersah dabei offenbar den Radfahrer. Dieser konnte zwar einen Zusammenstoß durch Ausweichen verhindern, fuhr dabei jedoch auf ein anderes Fahrzeug auf, so die Beamten.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zum geflüchteten Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/94 48 40 mit der Karlsruher Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.