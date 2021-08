vor 1 Stunde Karlsruhe Vier Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen am Karl-Wilhelm-Platz

Am Dienstagvormittag kam es am Karl-Wilhelm-Platz in der Karlsruher Oststadt zu einem Unfall mit einem Rettungswagen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.