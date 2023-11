Karlsruhe vor 44 Minuten

Unfall zwischen Entenfang Philippstraße: Person von Bahn erfasst

Am Mittwochvormittag wurde eine Person in Karlsruhe von einer Straßenbahn erfasst. Das geht aus einer Pressemitteilung der Feuerwehr hervor. Die Person wurde zur weiteren Behandlung mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es kann infolge noch zu Verspätungen.